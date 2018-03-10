Путинский пропагандист Шейнин с "Первого канала" любит отдыхать в Италии. Там его встретил украинский десантник

10 марта, 2018, 22:42

Украинский десантник, ветеран АТО, а ныне путешественник и блогер Валерий Ананьев встретил в итальянской Вероне ведущего "Первого канала" (Россия) Артема Шейнина и плюнул ему в лицо

Об этом Ананьев рассказал в Facebook.

Ананьев встретил Шейнина, когда тот выходил из аптеки.

"Я плюнул ему в лицо. Думал, что он меня первый ударит, но нет. Он вытер лицо и начал рассказывать про Афганистан, какой он боец. Он мне что-то рассказывает, как в студии, и не понимает, что перед ним стоит человек, который видит в нем сосредоточение всей злости и ненависти, которую я испытываю", - рассказал Ананьев.

Этот факт Шейнин подтвердил РИА "Новости".