Путин: мой пресс-секретарь иногда "несет пургу"

10 марта, 2018, 13:29

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их

"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.

Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации, которых всего две тысячи.

"У меня своя работа", - сказал Путин.