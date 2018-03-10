Путин: мой пресс-секретарь иногда "несет пургу"
10 марта, 2018, 13:29
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их
"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.
Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации, которых всего две тысячи.
"У меня своя работа", - сказал Путин.
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