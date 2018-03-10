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Путин говорит, что готов помиловать лидеров оппозиции, если те "будут сотрудничать"

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы готов сотрудничать с оппозицией

При этом он не стал называть имен Алексея Навального, у которого есть непогашенная судимость, на основании которой ему запретили баллотироваться в президенты, подозреваемого в "терроризме" после провальной "революции" 05.11.17 Вячеслава Мальцева, который скрывается во Франции, но сообщил, что любого человека можно помиловать".

На вопрос корреспондента NBC Келли Путин ответил со второго раза. Она спросила, готов ли президент помиловать лидера оппозиции Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты.

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"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну более сильной, более конкурентоспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - заявил Путин.

На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил:

"Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".

 

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