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Премьер Польши назвал "Северный поток-2" опасным проектом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает очень опасным для Европы проект "Северный поток-2"

Об этом он сказал по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, передает "Польское радио".

По его словам, все участники встречи согласились, что "Северный поток-2" - это очень опасный проект для этой части Европы".

Моравецкий подчеркнул, что Польша и страны Балтии пытаются углубить сотрудничество в сфере транспорта газа и нефти.

"Польша впервые за долгое время стала независимой от "Газпрома", мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце; мы намерены расширить его перерабатывающие мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией", - сказал Моравецкий.

  • Ранее сообщалось, что Порошенко собирается посетить Германию для обсуждения "Северного потока-2".
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