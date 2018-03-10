Представитель МВД рассказал, сколько продолжалась "охота" на Рубана
Об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из телеканалов.
"Это реально хорошая многомесячная (девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация) оперативная разработка этого человека и нескольких других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный ", - сказал он.
Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.
"Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. Сейчас мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая от того, что имеет спецслужба. Мне они кажутся достаточно убедительными ", - сказал он.
Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.
- Напомним, задержанным по подозрению во ввозе оружия и боеприпасов из оккупированной территории руководителем ОО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в 2004-2005 гг. был создан ряд издательских и полиграфических предприятий, которые за счет спонсорских средств из Российской Федерации специализировались на выпуске пророссийских агитационных и пропагандистских материалов, отмечают в СБУ.
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