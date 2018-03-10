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Правительство Британии созвало срочное заседание в связи с делом "перебежчика" Скрипаля

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в субботу, 10 марта 2018 года, созвал экстренное правительственное заседание в формате ("Cabinet Office Briefing Room A", "COBRA") в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Следователей в этом деле вызвали на Даунинг-стрит, где они должны рассказать министрам правительства о продвижении расследования, сообщает SkyNews.

Вместе с тем в субботу следователи продолжают работать на кладбище в Солсбери - на могиле жены Скрипаля Людмилы и его сына Александра.

  • Работы на могиле начались вчера. СМИ не исключают, что была проведена эксгумация тел.

 

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