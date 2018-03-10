Порошенко о признании НАТО евроатлантических амбиций Украины: следующий шаг - ПДЧ
"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО", - написал он на своей странице в Facebook.
Порошенко также заявил, что следующая амбиция Украины - План действий по поводу членства.
По словам главы украинского государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.
"Тихая дипломатия продвижения наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - резюмировал Порошенко.
Ранее сообщалось, что в НАТО признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.
Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.
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