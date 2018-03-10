 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко о признании НАТО евроатлантических амбиций Украины: следующий шаг - ПДЧ

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о признании амбиций страны о поводу членства в Альянсе

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко также заявил, что следующая амбиция Украины - План действий по поводу членства.

По словам главы украинского государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.

"Тихая дипломатия продвижения наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в НАТО признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать