NASA протестировало нового робота, которого собираются отправить на Марс
Об этом сообщает Naked Science.
Робот похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты – именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете.
Это - первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианского грунта, поэтому вместо колес у него прочный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности.
Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.
Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочая среда постоянно меняется, имитируя подъемы и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока.
Работники лаборатории выложили видео, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Они отметили, что, в отличие от фантастических фильмов, реальные роботы двигаются очень медленно, поэтому их работа требует длительного терпения и сосредоточенности, чтобы учесть все детали. Особенно они гордятся подвижным краном, благодаря которому InSight сможет исследовать глубины марсианского грунта.
Отправка робота запланировано на май, а его прибытие к пункту назначения - на ноябрь 2018 года.
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