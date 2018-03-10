NASA протестировало нового робота, которого собираются отправить на Марс

10 марта, 2018, 12:31

Сотрудники космического агентства NASA протестировали нового робота по "имени" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс

Об этом сообщает Naked Science.

Робот похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты – именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете.

Это - первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианского грунта, поэтому вместо колес у него прочный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочая среда постоянно меняется, имитируя подъемы и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока.

Работники лаборатории выложили видео, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Они отметили, что, в отличие от фантастических фильмов, реальные роботы двигаются очень медленно, поэтому их работа требует длительного терпения и сосредоточенности, чтобы учесть все детали. Особенно они гордятся подвижным краном, благодаря которому InSight сможет исследовать глубины марсианского грунта.

Отправка робота запланировано на май, а его прибытие к пункту назначения - на ноябрь 2018 года.