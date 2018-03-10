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Нарушение перемирия в зоне АТО: вражеские обстрелы возле Новгородского, Малинового и Водяного, есть раненый

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в субботу, 10 марта 2018 года, полного прекращения огня не наблюдалось, и в течение дня российско-оккупационные группировки продолжили нарушать режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. От начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

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