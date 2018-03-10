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Нарушение перемирия: сегодня россияне и наемники обстреляли украинские позиции возле Песков и Водяного

В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжили нарушать режим перемирия, произведя три прицельных обстрела по оборонительных позициях украинских военных

Об этом на брифинге в субботу, 10 марта 2018 года, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Еспресо.TV.

"Боевики российско-оккупационных войск и дальше сознательно продолжают нарушать режим тишины на линии фронта. Хотя оккупанты вчера не применяли минометы, однако вели провокационные обстрелы наших оборонительных позиций из стрелкового оружия", - сообщил спикер АТО.

На Луганском направлении зафиксирован один прицельный вражеский обстрел по оборонительным позициям ВСУ в районе Станицы Луганской. Вечером около 19:30 боевики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

На Донецком направлении противник совершил два прицельных обстрела оборонительных позиций, также применяя стрелковое оружие. Ночью около 2:30 боевики российско-оккупационных войск вели обстрел наших защитников в районе Водяного. После 11:40 - по оборонцах Авдеевки.

В течение минувших суток зафиксировано три прицельных вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск по оборонительным позициям наших военных. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, строго придерживаясь объявленного с в полночь 5 марта перемирия.

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