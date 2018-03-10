Начиная с 2004 года, Рубан за средства из Москвы печатал и распространял в Украине российскую пропаганду, - СБУ

10 марта, 2018, 16:40

Задержанным по подозрению во ввозе оружия и боеприпасов из оккупированной территории руководителем ОО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в 2004-2005 гг. был создан ряд издательских и полиграфических предприятий, которые за счет спонсорских средств из Российской Федерации специализировались на выпуске пророссийских агитационных материалов

Об этом говорится в информационных слайдах, обнародованных Службой Безопасности Украины в Facebook.

Основой многих из них является скрин-шоты и документальные фото.

Им было создано мощную ресурсоемкосную издательско-полиграфическую группу, куда вошли ООО "Издательство "Киевская Русь" (2004), ООО "Журнал "Радуга" (2004), ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" (2005), ООО "Рекламное агентство "Нестор", ООО "Открытый русский университет им. М,И. Костомарова" (2008), ООО "Редакция детского журнала "Соняшник" (2008).

Эти предприятия, отмечают в СБУ, существовали за счет российских грантов от правительства Москвы, россотрудничества, фондов им. Ельцина и Долгорукого, а соучредителем "русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.Н. Ельцина" Дроздов А.

Спонсорские средства Рубану, по информации ведомства, поступали от двух российских офицеров спецслужб - бывшего сотрудника МИД СССР, а впоследствии заместителя главы Россотрудничества Георгия Мурадова, который сейчас является "заместителем" в российском оккупационном правительстве в Крыму и уже упомянутого Александра Дроздова, который ранее официально работал во внешней разведке КГБ СССР.

На российские средства Рубан издавал и распространял периодику, учебники и литературу о величии России и Путина.

Также им было напечатано антиукраинскую псевдонаучную "монографию" Александра Каревина "Украинский язык", в которой утверждалось:

"Украинский язык создавался искусственно, по политическим соображениям. Чтобы разорвать былое единство Руси, оторвать Малороссию от Великороссии".

В 2013 году он стал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, где занимался продвижением идей федерализации Украины, а также вступления в Таможенный союз и отказа от евроинтеграции. С началом Революции Достоинства осуждал Евромайдан.

"Нет соглашению об ассоциации с Европейским Союзом... нельзя допустить разрыва отношений с Россией", - писал тогда Рубан.