На Надднепрянском шоссе в Киеве Volkswagen Passat сбил пешехода. Нацгвардеец, который бросился ему на помощь, тоже угодил под колеса авто

10 марта, 2018, 21:59

В Киеве на Надднепрянском шоссе в Печерском районе произошло двойное ДТП с участием 2-х пешеходов

Об этом сообщаютВартови.Еспресо.

Как удалось узнать со слов свидетелей, водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь по Надднепряском шоссе от Выдубичей в направлении моста Патона, совершил наезд на пешехода, который решил перебежать шоссе с отбойником, то есть в неположенном для перехода месте. В это время военнослужащие Нацгвардии, которые находились с другой стороны дороги, бросились на помощь.

Однако, одного из военных сбил микроавтобус Volkswagen Transporter, который двигался в направлении Выдубичей.

На место ДТП прибыли две кареты скорой, которых медики госпитализировали двух пешеходов с травмами различной степени тяжести.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.