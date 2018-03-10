На Надднепрянском шоссе в Киеве Volkswagen Passat сбил пешехода. Нацгвардеец, который бросился ему на помощь, тоже угодил под колеса авто
Об этом сообщаютВартови.Еспресо.
Как удалось узнать со слов свидетелей, водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь по Надднепряском шоссе от Выдубичей в направлении моста Патона, совершил наезд на пешехода, который решил перебежать шоссе с отбойником, то есть в неположенном для перехода месте. В это время военнослужащие Нацгвардии, которые находились с другой стороны дороги, бросились на помощь.
Однако, одного из военных сбил микроавтобус Volkswagen Transporter, который двигался в направлении Выдубичей.
На место ДТП прибыли две кареты скорой, которых медики госпитализировали двух пешеходов с травмами различной степени тяжести.
На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-