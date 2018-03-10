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Минские договоренности есть, но Россия их не выполняет, - Волкер

Специальный представитель США Курт Волкер констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей

Об этом он заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивого прекращения огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно по несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.

"Вот под таким давлением сейчас находится Украина", - отметил спецпредставитель США.

Ранее Курт Волкер заявил, что "ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать.

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