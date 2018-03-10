Хакеры похитили с государственных серверов Германии документы об Украине, Беларуси и Brexit, - Spiegel Online

10 марта, 2018, 18:45

Хакеры, которые атаковали серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы относительно переговоров Евросоюза с Украиной и Беларусью

Об этом пишет Spiegel Online, передает Немецкая волна.

По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по Brexit, при этом атака на серверы с документами, которые касаются Украины и Беларуси, происходила уже под контролем правоохранителей, которые сознательно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.

В конце февраля стало известно о проникновении кибершпионов в серверы Министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн-Берлин, которая считается хорошо защищенной. Атака состоялась в конце 2016 года, а обнаружили ее в конце 2017 года.

Сообщается, что выявить проблему Германии помогла спецслужба государства-партнера. Однако, о какой именно стране идет речь, не указывается.

Специалисты спецслужб подозревают в совершении атаки хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.

Spiegel Online сообщает также о новой хакерской атаке в Германии. На этот раз на Федеральное административное ведомство подчиняется Министерству внутренних дел ФРГ. Как следствие, там 8 марта были вынуждены отключить детализированную систему учета личных данных авиапассажиров Passenger Name Record System, которая находится на стадии апробации. Ее должны были ввести в соответствии с директивами ЕС по борьбе с терроризмом.