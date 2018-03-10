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Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не представят свой план реформирования еврозоны на саммите ЕС в марте, как ожидалось

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в ЕС.

Немецкая сторона на всех уровнях уже дала понять, что в марте никаких предложений ожидать не стоит.

"Этот пункт отменен. Не о чем объявлять", - рассказал один из чиновников ЕС.

Причиной отсрочки стало, по данным источников, отсутствие темы будущего еврозоны в коалиционных переговорах в Германии.

Меркель и Макрон в декабре сообщили о намерении представить план по углублению еврозоны.

Сейчас в немецком правительстве утверждают, что работа над планом усилится после формирования нового кабинета.

Напомним, Еврокомиссия предложила дорожную карту для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо принять в течение следующих 18 месяцев.

Предлагается, в частности, создание Европейского валютного фонда, должности министра финансов ЕС и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС.

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