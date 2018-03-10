Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, – СМИ
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в ЕС.
Немецкая сторона на всех уровнях уже дала понять, что в марте никаких предложений ожидать не стоит.
"Этот пункт отменен. Не о чем объявлять", - рассказал один из чиновников ЕС.
Причиной отсрочки стало, по данным источников, отсутствие темы будущего еврозоны в коалиционных переговорах в Германии.
Меркель и Макрон в декабре сообщили о намерении представить план по углублению еврозоны.
Сейчас в немецком правительстве утверждают, что работа над планом усилится после формирования нового кабинета.
Напомним, Еврокомиссия предложила дорожную карту для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо принять в течение следующих 18 месяцев.
Предлагается, в частности, создание Европейского валютного фонда, должности министра финансов ЕС и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС.
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