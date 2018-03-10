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До конца 2018 года в большинстве областных центров запустят 4G

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал появление связи 4G в большинстве областных центров уже в этом году

Об этом он написал в Facebook.

"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", - отметил глава государства.

 
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