Балтийские страны выступили против санкций Евросоюза в отношении Польши
10 марта, 2018, 14:10
Премьеры стран Балтии выступили против применения Евросоюзом санкций по отношению к Польше в связи с судебной реформой
Об этом сообщает портал Delfi.
"Мы понимаем стремление польской стороны и необходимость проведения судебной реформы, и если так случится, попробуют применить ограничительные меры в отношении Польши, Литва поддержит Польскую Республику", - заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Его поддержал латвийский премьер Марис Кучинскис: "Мы не хотим, чтобы власть применяла какие-либо санкции в отношении Польши".
Эстонский премьер Юри Ратас отметил, что вопрос об ограничении права голоса Польши на заседаниях ЕС "даже не может рассматриваться"
"Мы не можем допустить, чтобы это зашло так далеко, поскольку именно путем диалога мы можем выработать в ЕС общую позицию", - сказал Ратас.
- В декабре Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.
- В Евросоюзе обсуждают возможность добиться корректировки курса Польши путем ограничения выделения средств ЕС.
- В начале марта введение санкций против Польши одобрил Европарламент.
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