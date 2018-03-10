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Американский беспилотник совершил многочасовую разведку на Донбассе

Американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 вылетел утром, 9 марта, с авиабазы Сигонелла на Сицилии, и в течение всего дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не пересекая ее.

Разведчик летел на высоте около 15,8 тыс. метров и скорости 565 км в час.

"С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России", - говорится в сообщении.

Он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км к районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, граничащим с Луганской областью.

Утром 9 марта беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями.

RQ-4B Global Hawk регулярно используется для проведения разведки вблизи территории "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края РФ. С начала марта он совершил не менее пяти таких полетов.

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