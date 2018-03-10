Адвокат подвел первые промежуточные итоги в деле генерала Гриняка

10 марта, 2018, 20:23

Защите генерала МВД Владимира Гриняка приходится иметь дело с попытками Департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ДВР ГПУ) фальсифицировать доказательства, проводить следственные действия в незаконный способ и препятствовать ознакомлению с материалами дела

Кроме того, следователь ГПУ по этому делу вместе с молодой сотрудницей отправился на недельный отдых в Египет, пишет в Facebook адвокат генерала Станислав Иваницкий.

"После оглашения стороне защиты о завершении досудебного расследования данного уголовного производства, согласно положениям ст.290 УПК, должностные лица ДВР ГПУ должны были предоставить стороне защиты все материалы, собранные по делу. К сожалению, этого не произошло, и нам предоставлялись лишь некоторые тома дела, в том объеме, который следователь считал необходимым", - отметил Иваницкий.

Кроме того, защитой было выявлено, что следователь и в дальнейшем "фальсифицирует доказательства и в незаконный способ продолжает проводить следственные действия".

Не соглашаясь с таким противоправным процессуальным поведением следователя, Иваницкий, по его словам, обращался в суд с многочисленными жалобами, в которых просили суд обязать следователя незамедлительно предоставить нам все материалы.

"Однако, несмотря на то, что согласно положениям ст.306 УПК Украины, такие жалобы должны рассматриваться судом не позднее 72-х часов с момента их поступления, наши жалобы до сих пор не рассмотрены", - констатирует он.

При этом генерал вместе с адвокатом продолжали осуществлять процесс ознакомления, при этом прорабатывали в среднем 2-3 тома в день, содержащих в среднем 600-900 листов.

"Однако, следователю и прокурору этого показалось мало и они обязали нас ежедневно обрабатывать 5 томов и обратились к следственному судье с ходатайством об установлении нам временных ограничений на процесс ознакомления. В отличие от грубого нарушения сроков рассмотрения наших жалоб, ходатайство прокурора удивительным образом было рассмотрено судом почти сразу.", - добавляет он.

После этого следователь вообще отправился отдыхать в Египет, а его коллеги категорически отказывались предоставлять материалы дела, ссылаясь на то, что эти материалы находятся у него.

"...В эту зарубежную поездку он прихватил с собой свою коллегу, которая входит в состав этой следственной группы. Кстати, эта молодая дама-следователь была прикомандирована к следственной группе ДВР ГПУ из системы МВД. Интересно знать, по каким критериям проводился ее отбор в состав этой следственной группы, наверное по критериям ее высоких знаний в области права и чрезвычайной личной преданности интересам службы", - приводит подробности Иваницкий.