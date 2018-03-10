Адвокат подвел первые промежуточные итоги в деле генерала Гриняка
Кроме того, следователь ГПУ по этому делу вместе с молодой сотрудницей отправился на недельный отдых в Египет, пишет в Facebook адвокат генерала Станислав Иваницкий.
"После оглашения стороне защиты о завершении досудебного расследования данного уголовного производства, согласно положениям ст.290 УПК, должностные лица ДВР ГПУ должны были предоставить стороне защиты все материалы, собранные по делу. К сожалению, этого не произошло, и нам предоставлялись лишь некоторые тома дела, в том объеме, который следователь считал необходимым", - отметил Иваницкий.
Кроме того, защитой было выявлено, что следователь и в дальнейшем "фальсифицирует доказательства и в незаконный способ продолжает проводить следственные действия".
Не соглашаясь с таким противоправным процессуальным поведением следователя, Иваницкий, по его словам, обращался в суд с многочисленными жалобами, в которых просили суд обязать следователя незамедлительно предоставить нам все материалы.
"Однако, несмотря на то, что согласно положениям ст.306 УПК Украины, такие жалобы должны рассматриваться судом не позднее 72-х часов с момента их поступления, наши жалобы до сих пор не рассмотрены", - констатирует он.
При этом генерал вместе с адвокатом продолжали осуществлять процесс ознакомления, при этом прорабатывали в среднем 2-3 тома в день, содержащих в среднем 600-900 листов.
"Однако, следователю и прокурору этого показалось мало и они обязали нас ежедневно обрабатывать 5 томов и обратились к следственному судье с ходатайством об установлении нам временных ограничений на процесс ознакомления. В отличие от грубого нарушения сроков рассмотрения наших жалоб, ходатайство прокурора удивительным образом было рассмотрено судом почти сразу.", - добавляет он.
После этого следователь вообще отправился отдыхать в Египет, а его коллеги категорически отказывались предоставлять материалы дела, ссылаясь на то, что эти материалы находятся у него.
"...В эту зарубежную поездку он прихватил с собой свою коллегу, которая входит в состав этой следственной группы. Кстати, эта молодая дама-следователь была прикомандирована к следственной группе ДВР ГПУ из системы МВД. Интересно знать, по каким критериям проводился ее отбор в состав этой следственной группы, наверное по критериям ее высоких знаний в области права и чрезвычайной личной преданности интересам службы", - приводит подробности Иваницкий.
- Генпрокуратура подозревает Гриняка в причастности к расстрелу Майдана, а именно в раздачи командирам "Беркута" дополнительных денег в качестве "хорошей мотивации" на сумму свыше 30 млн грн.
- В общем, генералу Гриняку инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ст. 340 (противодействие мирным собраниям); ст. 365 (превышение власти); ст. 369 (предоставление неправомерного вознаграждения) бойцам спецподразделения "Беркут".
- Впрочем, сам подозреваемый и его защита считают все обвинения прокуратуры надуманными. Они утверждают, что на момент массовых расстрелов на Майдане Независимости генерал был начальником управления общественной безопасности МВД и никоим образом не мог влиять на действия работников "Беркута", которые ему не подчинялись, заявляет адвокат подзащитного Владимир Раков.
- В сентябре прошлого года ГПУ требовала применить для Гриняка ночной домашний арест, но суд не принял такое решение.
- Кроме того, 15 сентября Печерский райсуд г. Киев не поддержал требование Генпрокуратуры об отстранении Гриняка с должности начальника департамента общественной безопасности Национальной гвардии.
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