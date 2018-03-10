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15-летняя украинка вышла в финал теннисного турнира в Китае

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 185-е место в мировом рейтинге, вышла в финал турнира серии ITF в китайском Чжухае

В полуфинальном матче украинка обыграла 135-ю ракетку мира словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Для победы Костюк понадобился 1 час 26 минут. Она четыре раза взяла подачу соперницы, в то время как сама позволила Шмидловой сделать только один брейк.

В финальном матче турнира в Чжухае Костюк сыграет против бывшей украинки Марины Заневской, которая приняла гражданство Бельгии.

Отметим, что призовой фонд соревнований в Чжухае составляет 60 тысяч долларов. Костюк сыграет уже во втором финале взрослого турнира в 2018 году.

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