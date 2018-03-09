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Объединение украинцев Польши призвало польские власти почтить память жертв акций пацификации и коммунистических репрессий

Объединение украинцев в Польше по случаю 74-й годовщины антиукраинских акций на Холмщине обратилось с заявлением к польской общественности с просьбой о диалоге с организациями украинского меньшинства

Приводим текст заявления:

В марте текущего года исполняется 74-я годовщина акции подразделений Армии Крайовой и Батальонов Хлопских против украинских сел на территории бывших районов Грубещивского и Томашевского. Согласно выводам историков, в результате акции польского подполья лишь в марте 1944 года было уничтожено несколько десятков сел

Во время пацификации погибало украинское гражданское население. Наибольшее количество жертв было убито 10 марта 1944 года. Например, в селе Сагрынь и его колониях близлежащих поселках было убито 606 жителей, имена и фамилии которых известны, в том числе по меньшей мере шесть человек польской национальности, которые ошибочно были приняты за украинцев (среди убитых было 227 женщин и 151 ребенок) в селе Шиховицы - по меньшей мере 138 человек (в том числе 66 женщин и 34 ребенка), в Метком - не меньше, чем 110 человек (44 женщины и 27 детей), а в Ласкове - 326 человек (131 женщина и 72 детей). В течение нескольких дней (с 9 по 11 марта 1944 года) одиннадцать поселков было разрушено.

Согласно последним данным, от рук польских формирований погибло не менее 1228 украинцев. Еще 21 селение было уничтожено с 19 по 22 марта. Одной из величайших трагедий этого периода была пацификация села Бересть 21 марта 1944. Тогда было убито не менее 239 человек (в том числе 104 женщины и 50 детей). В целом в марте и апреле на востоке Люблинского воеводства погибли не менее 2220 лиц украинской национальности, в том числе 850 женщин и 422 ребенка.

Руководство Объединения украинцев в Польше с удивлением воспринимает тот факт, что среди польских политиков и институтов, ответственных за расследование военных преступлений, длится молчание на тему событий, которые коснулись польских граждан украинской национальности. В публичном пространстве звучат многочисленные оправдания военных преступлений, например, определения вышеупомянутых акций против украинского гражданского населения как "превенционных одветовых акций" (ред. - предупреждающих действий и мести).

Все мероприятия Института национальной памяти, осуществленные до сегодняшнего дня, мы считаем недостаточными и малоэффективными. Доказательством этого является неоднократное приостановление следствия по делу резни в Сагрине, игнорирование призыва к проведению эксгумаций и захоронений останков жертв пацификации села (которые и сегодня лежат вне Сагринского кладбища), прозвучавший во время заседания Совместной комиссии национальных и этнических меньшинств.

Как отрицательный (в контексте субъективного обращения с польскими гражданами) для нас также недопустимо, что сегодня не было официальное открытие памятника жертв на кладбище в селе Сахрин. Празднование, запланированное на 2009 год с участием Президента Республики Польша Леха Качинского и Президента Украины Виктора Ющенко не дошли до конца из-за решения польской стороны. Много годовщинских религиозных церемоний у памятника жертвам было проведено без участия представителей польского государства. С другой стороны, организаторы и участники допрашивались прокуратурой по сообщениям антиукраинских организаций.

Учитывая вышеперечисленные факты, мы обращаемся к властям Республики Польша с призывом принять участие в торжествах к 74-й годовщине военных преступлений, жертвами которых стали граждане Польши украинской национальности.

Панихида в память о жертвах тех событий состоится 10 марта 2018 года на кладбище в селе Сагрынь (Грубешивский уезд, Люблинское воеводство). Начало церемонии: 12:00. Организатор: Украинское общество.

В годовщину этих трагических событий мы возобновляем нашу просьбу о диалоге с организациями украинского меньшинства в Польше относительно памяти о жертвах военных преступлений, акций пацификации и коммунистических репрессий в 1944-1947 годах. Одновременно мы обращаемся с призывом к польскому обществу о солидарности с нашей общиной и осуждении тенденциозных публикаций и действий, которые оправдывают массовые преступления против украинского гражданского населения и случаи игнорирования и блокирования дела восстановления могил и мест памяти в Республике Польша.

Руководство
Объединение украинцев в Польше
Варшава, 8 марта 2018 г.

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