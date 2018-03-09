Задержанный Рубан отверг все обвинения: Ехал как водитель, должен был везти мебель, меня подставили
9 марта, 2018, 13:12
Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса
Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта.
По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".
"Я должен был перевезти товар с одной стороны на другую. По словам" Кедра ", я должен был перевезти мебель", - заявил он.
Также Рубан сообщил, что военные ехали с ним, но после остановки покинули его.
"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".
- Как известно, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ с арсеналом оружия.
- Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.
- 9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".
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