Задержанный Рубан отверг все обвинения: Ехал как водитель, должен был везти мебель, меня подставили

9 марта, 2018, 13:12

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса

Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта.

По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".

"Я должен был перевезти товар с одной стороны на другую. По словам" Кедра ", я должен был перевезти мебель", - заявил он.

Также Рубан сообщил, что военные ехали с ним, но после остановки покинули его.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".