Задержанному Владимиру Рубану объявили о подозрении, - СМИ
9 марта, 2018, 11:08
Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану объявили подозрение
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в СБУ.
По информации издания, подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт.
По данным источника, материалы дела задержанного Рубана везут в Шевченковский суд.
Заседание может состояться уже 9 марта.
Обвинение будет представлять Военная прокуратура.
- Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия.
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