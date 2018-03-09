Задержанному Владимиру Рубану объявили о подозрении, - СМИ

9 марта, 2018, 11:08

Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану объявили подозрение

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в СБУ.

По информации издания, подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт.

По данным источника, материалы дела задержанного Рубана везут в Шевченковский суд.

Заседание может состояться уже 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.