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Задержанному Владимиру Рубану объявили о подозрении, - СМИ

Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану объявили подозрение

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в СБУ.

По информации издания, подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт.

По данным источника, материалы дела задержанного Рубана везут в Шевченковский суд.

Заседание может состояться уже 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

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