Задержанного Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения
9 марта, 2018, 12:29
Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд г.Киева для избрания меры пресечения
Как сообщает "Украинская правда", в зал суда Рубана завели около 12:00.
Никаких комментариев со стороны обвинения или стороны защиты пока нет.
- Как известно, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ с арсеналом оружия.
- Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.
- 9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".
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