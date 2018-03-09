Задержанного Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения

9 марта, 2018, 12:29

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд г.Киева для избрания меры пресечения

Как сообщает "Украинская правда", в зал суда Рубана завели около 12:00.

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороны защиты пока нет.