Вице-премьер Болгарии назвал патриарха РПЦ Кирилла "агентом КГБ"

9 марта, 2018, 07:56

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Московского и всея Руси "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России"

Об этом пишет Радио Свобода.

"Это не православный духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал вице-премьер.

По словам Симеонова, с 1996 года российских патриарх ввез в Россию сигарет на сумму 14 миллиардов долларов.

Так Симеонов прокомментировал заявление патриарха Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией событий вокруг освобождения Болгарии.

Ранее глава Русской православной церкви публично выразил недовольство речью президента Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей.

В своей речи Радев выразил благодарность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в российской армии, которая освобождала Болгарию: русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам.

Много болгар признали неприемлемым тон высказываний патриарха.