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В столице горел автопарк (обновлено)

Сейчас в Киеве горит автопарк по улице Стеценко

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Площадь возгорания - около 250 метров квадратных. На месте работают бригады пожарных. Всего сгорело 5 автобусов. Пострадавших нет. По состоянию на сейчас пожарные полностью потушили очаг возгорания. 

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