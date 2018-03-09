В столице горел автопарк (обновлено)
9 марта, 2018, 11:02
Сейчас в Киеве горит автопарк по улице Стеценко
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Площадь возгорания - около 250 метров квадратных. На месте работают бригады пожарных. Всего сгорело 5 автобусов. Пострадавших нет. По состоянию на сейчас пожарные полностью потушили очаг возгорания.
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