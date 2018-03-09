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В СБУ рассказали, какое оружие производства России и в каком количестве виз Рубан

Фейковый "генерал", переговорщик по обмену военнопленными Владимир Рубан вместе со своими сообщниками готовил целую серию терактов на территории Украины

Жертвами этих терактов могли стать тысячи граждан, а также политики, заявил в пятницу, 9 марта 2018 года, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.

"Удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Хочу отметить, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", - сказал Грицак.

Также он подчеркнул, что Рубан был задержан "в результате продолжительной спецоперации".

По словам главы СБУ, задержанный вез на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter из оккупированных районов Донецкой области "крупную партию оружия, боеприпасов и других средств поражения".

"В ходе следственных действий изъяты 5 автоматов Калашникова АК-74, 3 автомата Калашникова АКС-74, 1 автомат Калашникова АК-47, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами производства Российской Федерации, 4 устройства для бесшумной стрельбы производства Российской Федерации", - рассказал Грицак.

Кроме того, Рубан вез 46 единиц 122-миллиметровых мин с установленными взрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, а также 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства Российской Федерации, 6 мин калибра 82-миллиметра с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому гранатомету РПГ-7-В, 12 пороховых вышибных зарядов выстрелов к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 2 противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 запалов к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25.

Во время обыска в мебели, которую под видом "переселенца" Рубан вез с оккупированной зоны, изъят предмет, похожий на самодельную мину диаметром 57 мм массой 2,6 кг с вышибными патронами производства Российской Федерации, миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм.

Изъяты также 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62 мм, 4 320 патронов калибра 5,45 мм, 17 магазинов, 750 снаряженных патронами калибра 5,45 мм, 2 магазина, снаряженных 60 патронами калибра 7,62 мм.

 

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