 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Пентагоне заявили, что подводные лодки США способны уничтожить Россию

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен утверждает, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию, если будет принято такое решение

Об этом он заявил в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил в среду, сообщает "Голос Америки".

В ответ на вопросы законодателей относительно утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений Гайтен сказал: "Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом".

"Они (россияне – ред.) не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом", - добавил он.

Читайте также: Непредсказуемая траектория Кремля. Почему Путин грозит миру новым оружием

В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд в ходе слушаний заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте", - заявил Руд.

Он также опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона соблюдать предыдущие соглашения в области контроля над вооружениями.

"Соединенные Штаты продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями. К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего", - сказал Руд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать