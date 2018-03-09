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В Манафорта бросили российским флагом и назвали предателем

В США у здания суда в городе Александрия прошла акция протеста против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта

Как сообщает NBC News, когда Манафорт вышел из суда, один из участников протеста бросил в него российский флаг и крикнул: "Предатель! Покажи нам свой браслет".

На заседании суда Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет.

Рассмотрение дела назначено на июль.

  • Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
  • Федеральный специальный совет США 30 октября выдвинул обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
  • Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с Януковичем.
  • 23 февраля спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.
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