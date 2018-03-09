В Манафорта бросили российским флагом и назвали предателем

9 марта, 2018, 08:12

В США у здания суда в городе Александрия прошла акция протеста против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта

Как сообщает NBC News, когда Манафорт вышел из суда, один из участников протеста бросил в него российский флаг и крикнул: "Предатель! Покажи нам свой браслет".

На заседании суда Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет.

Рассмотрение дела назначено на июль.