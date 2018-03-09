В Манафорта бросили российским флагом и назвали предателем
9 марта, 2018, 08:12
В США у здания суда в городе Александрия прошла акция протеста против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта
Как сообщает NBC News, когда Манафорт вышел из суда, один из участников протеста бросил в него российский флаг и крикнул: "Предатель! Покажи нам свой браслет".
На заседании суда Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет.
Рассмотрение дела назначено на июль.
- Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
- Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
- Федеральный специальный совет США 30 октября выдвинул обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
- Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с Януковичем.
- 23 февраля спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-