В Киеве титушки жестоко избили народного депутата Левченко

9 марта, 2018, 11:30

В пятницу, 9 марта, на улице Половецкой в Киеве группа неизвестных жестоко избила народного депутата от партии ВО Свобода Юрия Левченко

Об этом у себя в Facebook сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк.

По его словам, инцидент произошел во время протеста местных жителей против незаконного строительства.

"На улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллончиком наприскали, что у него теперь подозрение на ожог)", - написал он.

По словам Кутняка, после нападения на Левченко отвезли в больницу.

Вместе с тем участники акции в парке Шевченко также заявили об избиении Левченко. По словам выступающего, состояние Левченко тяжелый и ему нужна поддержка соратников.

Часть участников акции отправилась в больницу, чтобы навестить нардепа.

Позже полиция Киева сообщила, что выясняет обстоятельства конфликта с участием народного депутата.

"Инцидент произошел на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей. На это время народный избранник не обращался с заявлением об избиении", - заявили в полиции.

Там предварительно сообщили, что столкновение произошло возле гаражного кооператива.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписания, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители", - отметили в полиции.

Как отмечается в сообщении, после этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.

Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событий Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.