В Киеве титушки жестоко избили народного депутата Левченко
Об этом у себя в Facebook сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк.
По его словам, инцидент произошел во время протеста местных жителей против незаконного строительства.
"На улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллончиком наприскали, что у него теперь подозрение на ожог)", - написал он.
По словам Кутняка, после нападения на Левченко отвезли в больницу.
Вместе с тем участники акции в парке Шевченко также заявили об избиении Левченко. По словам выступающего, состояние Левченко тяжелый и ему нужна поддержка соратников.
Часть участников акции отправилась в больницу, чтобы навестить нардепа.
Позже полиция Киева сообщила, что выясняет обстоятельства конфликта с участием народного депутата.
"Инцидент произошел на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей. На это время народный избранник не обращался с заявлением об избиении", - заявили в полиции.
Там предварительно сообщили, что столкновение произошло возле гаражного кооператива.
"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписания, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители", - отметили в полиции.
Как отмечается в сообщении, после этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.
Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.
Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событий Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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