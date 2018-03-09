В Германии определились с новым составом правительства
Об этом сообщает DW.
Бывшая министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барлей возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Губертус Хайль стал министром труда.
Бывший министр юстиции Гайко Маас стал главой немецкого МИД, а первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов.
Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце, пост министра по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай.
Читайте также: Левый бунт. Чем грозит Германии раскол партии Шульца
Министрами от ХДС стали: Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан здравоохранения, Аня Карличек - образования и научных исследований, Юлия Клекнер - сельского хозяйства, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера.
Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Горст Зеегофер возглавит министерство внутренних дел, Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий.
Ранее президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Выборы канцлера пройдут в Бундестаге 14 марта.
Таким образом, длительные переговоры о создании коалиции в Германии увенчались успехом.
- Ранее сообщалось, что Немецкие социал-демократы дали согласие на "большую коалицию" с Меркель.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-