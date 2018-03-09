 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Германии определились с новым составом правительства

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции"

Об этом сообщает DW.

Бывшая министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барлей возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Губертус Хайль стал министром труда.

Бывший министр юстиции Гайко Маас стал главой немецкого МИД, а первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов.

Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце, пост министра по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай.

Читайте также: Левый бунт. Чем грозит Германии раскол партии Шульца

Министрами от ХДС стали: Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан здравоохранения, Аня Карличек - образования и научных исследований, Юлия Клекнер - сельского хозяйства, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера.

Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Горст Зеегофер возглавит министерство внутренних дел, Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий.

Ранее президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Выборы канцлера пройдут в Бундестаге 14 марта.

Таким образом, длительные переговоры о создании коалиции в Германии увенчались успехом.

  • Ранее сообщалось, что Немецкие социал-демократы дали согласие на "большую коалицию" с Меркель.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать