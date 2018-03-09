В Германии определились с новым составом правительства

9 марта, 2018, 13:04

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции"

Об этом сообщает DW.

Бывшая министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барлей возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Губертус Хайль стал министром труда.

Бывший министр юстиции Гайко Маас стал главой немецкого МИД, а первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов.

Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце, пост министра по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай.

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Министрами от ХДС стали: Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан здравоохранения, Аня Карличек - образования и научных исследований, Юлия Клекнер - сельского хозяйства, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера.

Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Горст Зеегофер возглавит министерство внутренних дел, Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий.

Ранее президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Выборы канцлера пройдут в Бундестаге 14 марта.

Таким образом, длительные переговоры о создании коалиции в Германии увенчались успехом.