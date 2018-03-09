В Донецке взорвали автобус и внедорожник: 3 погибших

9 марта, 2018, 22:05

Во временно оккупированном российско-террористическими войсками городе Донецк в пятницу, 9 марта 2018 года, произошли 2 взрыва

Первый случай произошел в микрорайоне Текстильщик, где обнаружены мертвые тела минимум 2 человек, сообщает DonPress.

По словам очевидца последствий взрыва, инцидент произошел по дороге из Мандрыкина на Текстильщик. Вокруг пострадавшего автобуса выстроилось оцепление, туда прибыли представители местной "ГАИ".

"Возле белого микроавтобуса лежали два мужских тела в гражданской одежде. Один мужчина в черной куртке лежал навзничь на льду. Второго обступили люди плотным кольцом", - отметил очевидец.

По его словам, инцидент был похож на обычную аварию, но впоследствии оказалось, что это результат взрыва.

Не исключено, что автобус подорвался на мине.

Кроме того, на улице Бахметьева однаружен взорванный джип, передает Donbass.ua со ссылкой на сообщения в соцсетях..

"Это уже третий подобный случай за последние несколько дней. О факте самого взрыва дончане не сообщают - они пишут только о последствиях: на улице стоит искореженная взрывом машина", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел около 11:00 сегодня, 9 марта. При этом в результате инцидента есть погибший.

"Джип, наверное, изнутри взорван - потому что снаружи вроде целый, а рядом труп лежал", - написал один из очевидцев.