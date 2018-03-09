В деле переговорщика Рубана будут и другие подозреваемые, - глава СБУ

9 марта, 2018, 19:05

В деле бывшего участника обмена заложников на Донбассе Владимира Рубана будут еще и другие фигуранты

Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Еспресо.TV.

"Он (Рубан, - ред.) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые мы представим тогда, когда будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.

Однако Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.