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В деле переговорщика Рубана будут и другие подозреваемые, - глава СБУ

В деле бывшего участника обмена заложников на Донбассе Владимира Рубана будут еще и другие фигуранты

Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Еспресо.TV.

"Он (Рубан, - ред.) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые мы представим тогда, когда будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.

Однако Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.

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