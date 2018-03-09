В центре Киева перекрыли ряд улиц и отменили остановки общественного транспорта
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Т. Шевченко и улицы Владимирской.
Движение транспорта будет перекрыто на улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).
Так, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:
троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 – остановка Ст. м. Университет на ул. Владимирской;
автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 – остановка ул. Владимирская на бульваре Т. Шевченко в обоих направлениях;
автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 – остановка Бульвар Т. Шевченко в направлении железнодорожного вокзала.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-