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В центре Киева перекрыли ряд улиц и отменили остановки общественного транспорта

В Киеве 9 марта временно отменяют остановки общественного транспорта и перекрывают ряд улиц в связи с проведением торжеств к 204-й годовщине рождения Тараса Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Т. Шевченко и улицы Владимирской.

Движение транспорта будет перекрыто на улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).

Так, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 – остановка Ст. м. Университет на ул. Владимирской;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 – остановка ул. Владимирская на бульваре Т. Шевченко в обоих направлениях;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 – остановка Бульвар Т. Шевченко в направлении железнодорожного вокзала.

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