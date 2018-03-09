В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили, ждут Порошенко

9 марта, 2018, 10:28

В парке им.Т. Шевченко в центре Киева около 200 человек из партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил" проводят митинг, требуя отставки президента, генпрокурора и создания Антикоррупционного суда

Как сообщает "Интерфакс-Украина", у подножия памятника Шевченко участники акции, среди которых - представители ветеранских организаций в камуфляже и националисты с флагами Украины - развернули плакаты со своими требованиями.

Все желающие выступают со ступеней постамента, где установлена звукоусиливающая аппаратура и микрофон.

Отмечается, что присутствующие ожидают президента Украины Петра Порошенко, который традиционно в день рождения Кобзаря - 9 марта - возлагает цветы к его памятнику.

На прилегающей к парку территории - значительное количество правоохранителей, с четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти на территорию сотрудники управления Госохраны требуют предъявить документы.