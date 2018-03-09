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В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили, ждут Порошенко

В парке им.Т. Шевченко в центре Киева около 200 человек из партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил" проводят митинг, требуя отставки президента, генпрокурора и создания Антикоррупционного суда

Как сообщает "Интерфакс-Украина", у подножия памятника Шевченко участники акции, среди которых - представители ветеранских организаций в камуфляже и националисты с флагами Украины - развернули плакаты со своими требованиями.

Все желающие выступают со ступеней постамента, где установлена звукоусиливающая аппаратура и микрофон.

Отмечается, что присутствующие ожидают президента Украины Петра Порошенко, который традиционно в день рождения Кобзаря - 9 марта - возлагает цветы к его памятнику.

На прилегающей к парку территории - значительное количество правоохранителей, с четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти на территорию сотрудники управления Госохраны требуют предъявить документы.

  • Как известно, в КГГА ранее предупредили, что 9 марта в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части Киева на бульваре Шевченко и ул.Владимирской временно отменят остановки троллейбусных маршрутов №5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, 114, 118.
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