Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Об этом заявил глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн после брифинга Трампа о результатах встречи южнокорейских чиновников с Ким Чен Ыном, пишет Reuters.
По его словам, северокорейский лидер привержен идее денуклеаризации и прекращения ядерных или ракетных испытаний.
"Я сообщил ему (Трампу), что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что он привержен денуклеаризации", - сказал Чунг.
"Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - добавил он.
Чжун Юй-юн рассказал, что Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно быстрее.
"Президент Трамп высоко оценил брифинг и сказал, что он встретится с Ким Чен Ыном до мая, чтобы добиться денуклеаризации".
В свою очередь президент США подтвердил встречу и заявил, что в переговорах достигнут значительный прогресс, но санкции не будут сняты до достижения соглашения.
"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение этого периода времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения. Встреча планируется!", - написал Трамп в twitter
- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры со США.
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