Сутки на фронте: 3 обстрела, погиб украинский военный
9 марта, 2018, 08:29
В минувшие сутки агрессор произвел 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, говорится в сообщении.
На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.
На Донецком направлении укрепления ВСУ близ Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.
- Как сообщалось, 8 марта в течение дня был зафиксирован один обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.
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