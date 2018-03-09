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Сутки на фронте: 3 обстрела, погиб украинский военный

В минувшие сутки агрессор произвел 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.

На Донецком направлении укрепления ВСУ близ Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.

  • Как сообщалось, 8 марта в течение дня был зафиксирован один обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.
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