Суд арестовал Рубана на два месяца

9 марта, 2018, 14:28

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога

Судья постановил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой, удовлетворить.

Определение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.