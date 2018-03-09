Суд арестовал Рубана на два месяца
9 марта, 2018, 14:28
Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога
Судья постановил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой, удовлетворить.
Определение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.
Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.
Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.
- Как известно, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ с арсеналом оружия.
- Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.
- 9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".
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