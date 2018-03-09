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Суд арестовал Рубана на два месяца

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога

Судья постановил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой, удовлетворить.

Определение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

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