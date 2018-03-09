Стало известно, из-за чего произошла стычка на марше феминисток в Киеве
9 марта, 2018, 16:51
Во время феминистского марша в центре Киева, который состоялся 8 марта 2018 года, правую молодежь возмутил плакат с тризубом и обнаженным женским телом
Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".
"Особенно возмутил плакат, на котором было изображено осквернение символов Украины. К сожалению, такие антиукраинские картинки мы сегодня видим в центре Киева", - говорится в сообщении.
Полиция отобрала баннер и составила админпротокол на человека, державшего данное изображение.
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