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Стало известно, из-за чего произошла стычка на марше феминисток в Киеве

Во время феминистского марша в центре Киева, который состоялся 8 марта 2018 года, правую молодежь возмутил плакат с тризубом и обнаженным женским телом

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".

"Особенно возмутил плакат, на котором было изображено осквернение символов Украины. К сожалению, такие антиукраинские картинки мы сегодня видим в центре Киева", - говорится в сообщении.

Полиция отобрала баннер и составила админпротокол на человека, державшего данное изображение.

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