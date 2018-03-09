Спикер парламента Норвегии ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт
9 марта, 2018, 12:52
Спикер парламента Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт и реконструкцию комплекса зданий
Как сообщает Aftenposten, изначально стоимость работ по ремонту норвежского парламента составляла около 9 млн долларов.
Позже проект реконструкции изменили и расходы составили около 300 млн долларов. В феврале Томмессен заявил, что ремонтные работы не могут быть завершены из-за нехватки средств.
После этого заявления большинство парламентских партий выразили недоверие спикеру.
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