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Спикер парламента Норвегии ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт

Спикер парламента Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт и реконструкцию комплекса зданий

Как сообщает Aftenposten, изначально стоимость работ по ремонту норвежского парламента составляла около 9 млн долларов.

Позже проект реконструкции изменили и расходы составили около 300 млн долларов. В феврале Томмессен заявил, что ремонтные работы не могут быть завершены из-за нехватки средств.

После этого заявления большинство парламентских партий выразили недоверие спикеру.

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