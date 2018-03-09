Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля, - Волкер
"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие",- заявил Волкер.
Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность, и требует уважения и понимания.
Спецпредставитель США отметил, что есть общее осознание того, что российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы. Он подчеркнул: если кто-то силой меняет границы, то это не усиливает стабильность в Европе.
Волкер заметил, что не всем может нравиться то, что делает Украина. "Но мы должны понимать, для чего она это делает. Мы должны видеть большую картину, ведь необходима помощь (Украине — ред.) со стороны семьи европейских народов восстановить контроль над своей территорией. Думаю, это тот подход, который требуется применить во время ведения ежедневных дискуссий (с Украиной — ред.)", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США.
Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсуждался вопрос региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.
- Раньше Курт Волкер заявил, что "ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать.
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