С начала суток погиб один украинский воин, один ранен. Нарушение перемирия произошло возле Водяного и Авдеевки, - штаб АТО

9 марта, 2018, 19:31

В течение суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, зафиксированы 2 обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО.

"Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки", - говорится в сообщении.

Сегодня были потери.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник ранен. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - добавили в штабе.