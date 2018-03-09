 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

С начала суток погиб один украинский воин, один ранен. Нарушение перемирия произошло возле Водяного и Авдеевки, - штаб АТО

В течение суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, зафиксированы 2 обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО.

"Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки", - говорится в сообщении.

Сегодня были потери.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник ранен. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - добавили в штабе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать