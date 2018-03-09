С начала суток погиб один украинский воин, один ранен. Нарушение перемирия произошло возле Водяного и Авдеевки, - штаб АТО
9 марта, 2018, 19:31
В течение суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, зафиксированы 2 обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении
Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО.
"Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки", - говорится в сообщении.
Сегодня были потери.
"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник ранен. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - добавили в штабе.
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