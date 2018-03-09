Рубан в организации Медведчука отвечал за проект "Украинская федерация", - СБУ
Об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает LIGA.net.
"Сегодня Рубан заявлял, что не имеет отношения к движению "Украинский выбор". Мы подготовили, пользуясь исключительно открытыми источниками информации, небольшую презентацию, которая свидетельствует о том, что на протяжении нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением "Украинский выбор". Более того, руководил одним из подпроектов организации в рамках проекта "Украинская федерация", - сказал он.
Гуськов подчеркнул, что идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик были заложены уже в проекте, которым занимался Рубан.
Он также добавил, что это не вся информация о связях Рубана с "Украинским выбором", которая есть в распоряжении СБУ.
"Это не означает, что это все, что у нас есть. Это все, что мы можем сейчас показать", - уточнил Гуськов.
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