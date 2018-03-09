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Рубан уже не первый раз вез оружие из оккупированного Донецка, - глава СБУ

Бывший переговорщик по обмену военнопленными, фейковый "генерал" Владимир Рубан уже не впервые ввозит оружие и боеприпасы из "ДНР" на подконтрольную территорию Украины

Первый такой незаконный ввоз он совершил в ноябре 2017 года, заявил в пятницу, 9 марта 2018 года, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.

"В рамках проведения негласных следственно-розыскных мероприятий нами документирован ввоз на подконтрольную Украине территорию крупнокалиберного пулемета НСВС калибра 12,7 мм "Утес" производства Российской Федерации, крупнокалиберной снайперской винтовки калибра 12,7 мм, доработанной в "ДНР", 4 минометов калибра 120 мм, модифицированных в "ДНР", 260 патронов калибра 12,7 мм, 2 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7-В, 6 пострілв РПГ-7-Л к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 6 пороховых зарядов к тому же гранатомета, 6 противопехотных мин МОН-50, 20 гранат РГД-5, 20 запалов к ним", - перечислил Грицак это оружие и боеприпасы.

 

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