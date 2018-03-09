Российское оружие для совершения терактов Рубан получил у боевиков "ДНР", - Грицак
9 марта, 2018, 15:42
Бывший переговорщик по обмену военнопленными Владимир Рубан мог получить изъятый у него на КПВВ "Майорское" в Донецкой области огромный арсенал оружия и боеприпасов российского производства от террористической организации "ДНР"
Об этом в пятницу, 9 марта 2018 года, заявления председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.
"В вещах Рубана обнаружен упаковочный лист, датированный 11.06.2016 года воинской части 08819. По нашим данным, это военная часть 1 Армейского корпуса "ДНР", - подчеркнул Грицак.
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