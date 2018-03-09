"Как можно больше трупов, как можно больше крови": в СБУ раскрыли намерения московских кураторов Рубана
Об этом в пятницу, 9 марта 2018 года, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.
"Что поражает? Мы еще обязательно предоставим показания, документальные свидетельства того, что планировались массовые, я подчеркиваю массовые теракты. Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева. И на вопрос "Там же мирные люди? Там же дома мирных людей?" ...Это никого на самом деле не волнует", - рассказал глава СБУ.
По его словам, многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве должны были дестабилизировать политическую ситуацию в государстве и обеспечить России выгодные ей изменения в зоне АТО.
"Должно быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших. И, как говорили их кураторы из "ДНР" и из Москвы, должен быть хаос, в результате чего люди должны выйти на улицу, а войска должны вернуться из зоны АТО и перейти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - пояснил Грицак.
При этом он отметил, что дополнительные детали "к сожалению" пока что не может сообщить.
"Поскольку в этом объеме мне разрешили (процессуальные руководители данного расследования - ред.) обнародовать эту информацию", - добавил глава СБУ.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-