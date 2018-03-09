 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появились подробности о погибшем сегодня в зоне АТО нацгвардейце, которого убил русский снайпер

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО в пятницу, 9 марта 2018 года, в 2 часа ночи от пули вражеского снайпера

Он 1994 года рождения, уроженец города Червоноград Львовской области, военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", пишет ЦензорНЕТ.

Луговской родился и жил в городе Червонограде. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдо "Барет."

Мама Юрия, Наталья Луговская, работает психологом в реабилитационном центре воинов АТО в г. Сосновка и занимается активной волонтерской деятельностью, помогая нашим военным на востоке Украины.

О гибели сына женщина написала на своей странице в соцсети: "Моего Юры уже нет. Погиб сегодня ночью".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать