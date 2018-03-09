Появились подробности о погибшем сегодня в зоне АТО нацгвардейце, которого убил русский снайпер

9 марта, 2018, 21:20

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО в пятницу, 9 марта 2018 года, в 2 часа ночи от пули вражеского снайпера

Он 1994 года рождения, уроженец города Червоноград Львовской области, военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", пишет ЦензорНЕТ.

Луговской родился и жил в городе Червонограде. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдо "Барет."

Мама Юрия, Наталья Луговская, работает психологом в реабилитационном центре воинов АТО в г. Сосновка и занимается активной волонтерской деятельностью, помогая нашим военным на востоке Украины.

О гибели сына женщина написала на своей странице в соцсети: "Моего Юры уже нет. Погиб сегодня ночью".