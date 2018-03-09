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После трагедии с гибелью полугодовалого ребенка и 38-летней женщины в многоэтажках Симферополя отключают лифты и требуют с жильцов деньги

После недавней трагедии в многоэтажных домах Симферополя начали массово отключать лифты

Причина заключается в "необходимости экспертного обследования", сообщает портал Новости Крыма со ссылкой на информацию от горожан.

В некоторых домах лифты остановили в канун длинных мартовских выходных.

Симферопольцы с удивлением узнали, что машины, за обслуживание которых они ежемесячно платят, не проходили полного обследования. И до его завершения придется ходить пешком.

"В нашем доме отключили все три лифта. Как сообщили на "горячей линии "горисполкома" (который представляет временную оккупационную администрацию, - ред.), в связи с тем, что истек срок их эксплуатации. А жителям дома написали, что виновата председатель Совета дома - денег не дает на проверку", - рассказала жительница Симферополя по имени Светлана.

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