После трагедии с гибелью полугодовалого ребенка и 38-летней женщины в многоэтажках Симферополя отключают лифты и требуют с жильцов деньги
Причина заключается в "необходимости экспертного обследования", сообщает портал Новости Крыма со ссылкой на информацию от горожан.
В некоторых домах лифты остановили в канун длинных мартовских выходных.
Симферопольцы с удивлением узнали, что машины, за обслуживание которых они ежемесячно платят, не проходили полного обследования. И до его завершения придется ходить пешком.
"В нашем доме отключили все три лифта. Как сообщили на "горячей линии "горисполкома" (который представляет временную оккупационную администрацию, - ред.), в связи с тем, что истек срок их эксплуатации. А жителям дома написали, что виновата председатель Совета дома - денег не дает на проверку", - рассказала жительница Симферополя по имени Светлана.
- Напомним, в начале марта в захваченном Симферополе из-за неисправного лифта погибла мать с полугодовалым ребенком. Ее муж перед этим неоднократно жаловался ремонтникам.
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