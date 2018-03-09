Порошенко о задержании Рубана: Готовились массовые террористические атаки

9 марта, 2018, 14:12

Президент Петр Порошенко заявляет, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества

Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком.

Он приказал Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела.

"Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан", - обратился он к главе СБУ.

Президент также заверил, что Рубану не удастся откупиться от обвинений.

"Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти", - сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - добавил он.

По словам президента, целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

"И доказательства для этого (по крайней мере то, что мне сообщил глава СБУ) есть неопровержимые. Ибо речь идет о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, Грицак пообещал сообщить шокирующие детали во время брифинга в 15:00.

"Сегодня во время брифинга, который запланирован на 15:00, мы сообщим украинскому обществу больше деталей. Я думаю, что они для многих будут шокирующими", - сказал он.