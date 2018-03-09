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Порошенко анонсировал десятилетнюю программу по укоренению статуса украинского языка

В ближайшее время президент Петр Порошенко подпишет указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка

Об этом он сказал на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко в Киеве.

"Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми", - подчеркнул глава украинского государства.

Порошенко добавил. что такое решение было принято благодаря авторам петиций с призывом объявить 2018 год годом украинского языка.

"Года - мало, чтобы наверстать все то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык", - резюмировал президент.

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